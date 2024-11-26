عانقوا أولادكم وقبّلوهم.. معالج نفسي: 5 علامات سلبية تكشف معاناة الشخص من "الصدمة الخفية" في طفولته

- الشعور بالحرج عند السؤال عن المشاعر

يشير "كوهين" إلى أن الأشخاص الذين تعرضوا لإهمال عاطفي في طفولتهم قد يشعرون بالحرج الشديد عند السؤال عن مشاعرهم. فعندما يُسأل الشخص عن حاله، يفضل أن يبتعد أو يتجنب الإجابة، خوفًا من الرد بطريقة غير ملائمة، أو من أن يتم إبطال مشاعره كما كان يحدث في طفولته. وقد يؤدي هذا إلى تقليل التواصل العاطفي مع الآخرين.