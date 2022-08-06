إحساس زائف للرجال بالأمان.. هذا ما عليك فعله لتفادي سرطان البروستات!

وقال البروفيسور فينسينت جانابراجاسام، من جامعة كامبريدج: "نحن بحاجة ماسة إلى إدراك أن المعلومات المقدمة حاليًّا للجمهور تخاطر بإعطاء الرجال إحساسًا زائفًا بالأمان إذا لم يكن لديهم أي أعراض بولية. ونحن بحاجة إلى التأكيد على أن سرطان البروستات يمكن أن يكون مرضًا صامتًا أو بدون أعراض، خاصة في مراحله القابلة للشفاء".