دراسة أمريكية تكشف عن علاقة بين قوة مصافحة اليد وطول العمر

وقام الباحثون بمتابعة 1275 رجلاً وامرأة على مدار 8 إلى 10 سنوات، كانت أعمارهم نحو 70 عامًا خلال تلك الفترة، ثم استخدموا مقياس الدينامومتر، وهو جهاز يقيس قوة القبضة؛ لاختبار المشاركين كل عامين، بعد الضغط عليه مرتين بكل يد.