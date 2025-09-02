دراسات حديثة: الرغبة المفاجئة في أطعمة محددة قد تكون إنذارًا مبكرًا للسرطان

كشفت دراسات حديثة، نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الاشتهاء المفاجئ لبعض الأطعمة قد يشير إلى الإصابة المبكرة بأنواع من السرطان مثل سرطان الثدي والمبيض وبطانة الرحم.
وأوضحت الأبحاث أن هذه التغيرات في السلوك الغذائي غالبًا ما تختفي بعد العلاج، ما يجعلها علامة إنذارية تستحق الملاحظة.
ومنذ أكثر من أربعة عقود، أبلغ الدكتور ثورستان بروين من معهد غلاسكو لعلم الأورام أن ربع مرضاه تقريبًا فقدوا شهيتهم لطعام أو شراب مفضل قبل أشهر من تشخيصهم بالسرطان.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عمار كلكار، طبيب زرع الخلايا الجذعية في معهد دانا-فاربر للسرطان ببوسطن، أن الرغبة المفاجئة في تناول الثلج أو الأوساخ أو أشياء غير تقليدية قد تكون رد فعل الجسم لنقص معين.
وفي مراجعة علمية أجراها باحثون إيطاليون عام 2022 ونشرتها مجلة Clinical Radiology، تبيّن أن الرغبة الشديدة في أطعمة بعينها ارتبطت بحالات سرطان الثدي واللمفاوي والمبيض وبطانة الرحم.
وبناءً على هذه النتائج، أصبح الأطباء ينصحون بمراجعة السلوك الغذائي لمرضى السرطان عند الزيارة الأولى وأثناء المتابعة الطبية، باعتباره مؤشرًا إضافيًا قد يسهم في التشخيص المبكر.