دراسات حديثة: الرغبة المفاجئة في أطعمة محددة قد تكون إنذارًا مبكرًا للسرطان

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عمار كلكار، طبيب زرع الخلايا الجذعية في معهد دانا-فاربر للسرطان ببوسطن، أن الرغبة المفاجئة في تناول الثلج أو الأوساخ أو أشياء غير تقليدية قد تكون رد فعل الجسم لنقص معين.