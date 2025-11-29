الدكتور النمر: ألم الصدر المتغيّر مع التقلب على السرير غالبًا عضلي وليس قلبيًا

قال الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين إن ألم الصدر الذي يزداد عند تقلب الشخص يمينًا أو يسارًا على السرير يُعد غالبًا من منشأ عضلي لا قلبي، موضحًا أن هذا النمط من الألم يرتبط عادةً بإجهادٍ في عضلات الصدر أو التهاب في الغضاريف المحيطة بالقفص الصدري.