ما بين النشوية وغير النشوية .. هذه هي الخضروات المناسبة لمرضى السكري

وأشار التقرير، الذي نشره موقع Everyday Health، إلى أن الطبخ الزائد أو القلي يرفع المؤشر الجلايسيمي للطعام، مما يزيد من سرعة امتصاص السكر، بينما يُعد التبخير أو الشوي من الطرق المثالية للحفاظ على توازن السكر.