ما بين النشوية وغير النشوية .. هذه هي الخضروات المناسبة لمرضى السكري

أكد تقرير طبي أن الخضراوات تُعدّ جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي الصحي لمرضى السكري، لكن الفارق في تأثيرها يعتمد على محتواها من النشويات وطريقة الطهي.
وأوضح التقرير أن الألياف النباتية تساعد على تثبيت مستويات الجلوكوز عبر إبطاء امتصاص السكريات، كما تُحسّن الهضم وتقلل الكوليسترول الضار.
وبيّن أن الخضراوات النشوية، مثل البطاطس والذرة والبازلاء، ترفع السكر بسرعة، في حين تُعد الأنواع غير النشوية مثل البروكلي والكرفس والسبانخ خيارًا أفضل للوجبات اليومية.
وأشار التقرير، الذي نشره موقع Everyday Health، إلى أن الطبخ الزائد أو القلي يرفع المؤشر الجلايسيمي للطعام، مما يزيد من سرعة امتصاص السكر، بينما يُعد التبخير أو الشوي من الطرق المثالية للحفاظ على توازن السكر.
ونوّه إلى أن الاعتدال في تناول البطاطا والبطاطس الحلوة مع وجبة متوازنة يمكن أن يكون آمنًا عند اتباع نصائح الطبيب.
ويؤكد التقرير أن اختيار الخضراوات الصحيحة وطرق الطهي السليمة يُسهم في ضبط سكر الدم ويُقلل تقلباته اليومية.