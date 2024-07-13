واحدة منها تمنحك توازنًا مثاليًّا.. فوائد لا يعرفها كثيرون عن "البيض المسلوق"

واحدة منها تمنحك توازنًا مثاليًّا.. فوائد لا يعرفها كثيرون عن "البيض المسلوق"
يشير خبراء التغذية إلى أن تناول البيض المسلوق يعطي شعورًا سريعًا بالشبع؛ لأنه يحتوي على توازن مثالي للبروتينات والدهون.
ووفقًا لهم: توجد عدة طرق لكبح الشعور بالجوع، مثل تناول الوجبات الخفيفة والسندويتشات وغيرها، بَيْدَ أنّ القليلين يعرفون أنه من الأفضل تناول بيضة واحدة مسلوقة بين الوجبات الرئيسية.
وإذا كان الشخص يحاول تناولَ طعام صحي واتباع نظام غذائي متوازن، فإن البروتين هو ما يجب تناوله بكميات كبيرة، يليه في الأهمية الدهون، وأخيرًا الكربوهيدرات؛ وفق ما نقل "روسيا اليوم".
ويحتوي البيض على نسبة عالية من البروتين والدهون؛ حيث تحتوي البيضة المسلوقة على 6 غرامات من المادة العضوية الأولى، و5 غرامات من المادة العضوية الثانية مع فيتامينات مجموعة В، وهذه مجتمعة تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة.
ولكن لماذا تساعد البروتينات والدهون على الشعور بالشبع؟ تبقى البروتينات والدهون في المعدة فترة أطول بكثير من المركبات العضوية الأخرى؛ أي أن الجسم يستغرق فترة طويلة في هضمها، ومن ثَم امتصاصها، في حين يستغرق هضم الكربوهيدرات 30-60 دقيقة، بعدها تنتقل إلى الأمعاء، أما عند تناولها مع البروتينات والدهون "مع البيض المسلوق مثلًا"؛ فقد يستغرق هضمها حوالي 3 ساعات.
ووفقًا للخبراء: للحصول على أكبر فائدة من البيض المسلوق من الأفضل تناولها مع خبز الحبوب الكاملة والخضراوات ومنتجات الألبان.