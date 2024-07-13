واحدة منها تمنحك توازنًا مثاليًّا.. فوائد لا يعرفها كثيرون عن "البيض المسلوق"

ولكن لماذا تساعد البروتينات والدهون على الشعور بالشبع؟ تبقى البروتينات والدهون في المعدة فترة أطول بكثير من المركبات العضوية الأخرى؛ أي أن الجسم يستغرق فترة طويلة في هضمها، ومن ثَم امتصاصها، في حين يستغرق هضم الكربوهيدرات 30-60 دقيقة، بعدها تنتقل إلى الأمعاء، أما عند تناولها مع البروتينات والدهون "مع البيض المسلوق مثلًا"؛ فقد يستغرق هضمها حوالي 3 ساعات.