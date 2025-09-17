دوخة وخمول بعد الوجبات.. "النمر" يكشف متلازمة "هبوط الضغط"

وبيّن أن هذه الحالة غالبًا ما تُلاحظ لدى كبار السن ومرضى السكري المتأثر لديهم الجهاز العصبي اللاإرادي، وكذلك لدى بعض من خضعوا لجراحات السمنة، مشيرًا إلى أنه قد رصدها أيضًا في بعض فئات الشباب وإن كان ذلك أقل شيوعًا.