دوخة وخمول بعد الوجبات.. "النمر" يكشف متلازمة "هبوط الضغط"

أوضح الدكتور خالد النمر أن بعض الأشخاص قد يعانون من هبوط الضغط عقب تناول الطعام مباشرة بما يزيد عن 20 ملم زئبق، وهي حالة طبية يرمز لها اختصارًا بـ(PPH)، وتظهر على شكل دوخة وخمول وصداع وخفقان وبرودة في الأطراف وغثيان.
وبيّن أن هذه الحالة غالبًا ما تُلاحظ لدى كبار السن ومرضى السكري المتأثر لديهم الجهاز العصبي اللاإرادي، وكذلك لدى بعض من خضعوا لجراحات السمنة، مشيرًا إلى أنه قد رصدها أيضًا في بعض فئات الشباب وإن كان ذلك أقل شيوعًا.
وأشار النمر إلى أن هناك وسائل تقلل من حدوث هذه الحالة، أبرزها تناول الطعام بكميات صغيرة على مدار اليوم، وشرب كمية كافية من الماء قبل الأكل بنحو 300 مليلتر، إضافة إلى زيادة الألياف والبروتين وتقليل السكريات والنشويات، مع ممارسة الرياضة بشكل يومي خاصة بعد الوجبات.
وأضاف أن بعض المرضى قد يستفيدون من شد حزام البطن بعد الأكل، فيما تُستخدم أدوية مثل Acarbose وOctreotide كخيار علاجي عند فشل الطرق الوقائية الأخرى.