6 مخاطر أبرزها سرطان الجلد.. "صحي القصيم" يحذّر من التعرُّض لأشعة الشمس لفترات طويلة

حذّر تجمُّع القصيم الصحي من مخاطر التعرُّض لأشعة الشمس لفترات طويلة.
وأوضح "صحي القصيم" أن التعرُّض لأشعة الشمس لمدة طويلة يسبّب الحروق، وجفاف البشرة، وضربة الشمس، إضافة إلى مشكلات بالعين مثل الماء الأبيض، وخطورة الإصابة بسرطان الجلد، وظهور تجاعيد وتصبغات جلدية".
ونصح باتباع عددٍ من الإرشادات للوقاية منها "استخدام واقي الشمس، والإكثار من شرب السوائل، وارتداء ملابس طويلة تقي من الشمس".
وشدّد "صحي القصيم" على أهمية ارتداء النظارة الشمسية لحماية العين، والبقاء في الظل ما بين الساعة 11 صباحاً و3 عصراً، وتغطية الرأس بالقبعة أو المظلة الشمسية.