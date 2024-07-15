6 مخاطر أبرزها سرطان الجلد.. "صحي القصيم" يحذّر من التعرُّض لأشعة الشمس لفترات طويلة

وأوضح "صحي القصيم" أن التعرُّض لأشعة الشمس لمدة طويلة يسبّب الحروق، وجفاف البشرة، وضربة الشمس، إضافة إلى مشكلات بالعين مثل الماء الأبيض، وخطورة الإصابة بسرطان الجلد، وظهور تجاعيد وتصبغات جلدية".