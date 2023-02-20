نظام غذائي "محدد" للوقاية من سرطان البروستاتا

ووجد الباحثون، أن الرجال الذين اتبعوا نظامًا غذائيًّا غنيًا بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، لديهم خطر أقل بنسبة 52% للإصابة بسرطان البروستاتا، و53% أقل من خطر تكرار الإصابة، مقارنة بالرجال الذين كانوا يتناولون كميات أقل من النباتات في نظامهم الغذائي.