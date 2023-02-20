نظام غذائي "محدد" للوقاية من سرطان البروستاتا

توصلت دراسة طبية حديثة، إلى فائدة جديدة لاتباع نظام غذائي نباتي صحي يقلل من فرص الإصابة بسرطان يفتك بالرجال.
وقالت الدراسة التي أجراها باحثون في مركز "أوشر" للصحة بجامعة كاليفورنيا: إن اتباع نظام غذائي نباتي صحي بعد تشخيص الإصابة بسرطان البروستاتا، قد يساعد في منع المرض من التطور أو عودته مرة أخرى.
ووجد الباحثون، أن الرجال الذين اتبعوا نظامًا غذائيًّا غنيًا بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، لديهم خطر أقل بنسبة 52% للإصابة بسرطان البروستاتا، و53% أقل من خطر تكرار الإصابة، مقارنة بالرجال الذين كانوا يتناولون كميات أقل من النباتات في نظامهم الغذائي.
ما أبرز نتائج الدراسة؟
قالت المشرفة على البحوث السريرية في مركز "أوشر" للصحة بجامعة كاليفورنيا، فيفيان ليو: النظام الغذائي النباتي قد يكون له هذه الفوائد؛ لأن الفواكه والخضروات تحتوي على مضادات الأكسدة ومكونات مضادة للالتهابات.
الفواكه والخضروات غنية بالألياف التي تعمل على تحسين التحكم في الغلوكوز وتقليل الالتهابات.
ويقلل هذا النظام الغذائي من التعرض الضار المحتمل للأطعمة الحيوانية، مثل الهرمونات والأمينات الحلقية غير المتجانسة التي تتشكل أثناء الطهي بدرجة حرارة عالية، والتي تم ربطها بسرطان البروستاتا.
وقد تزيد الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين الحيواني، أيضًا من مقاومة الأنسولين؛ في حين أن الحليب ومنتجات الألبان قد تزيد من مستويات عامل النمو IGF1، المرتبط بمخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا.