"النمر" يوجه نصائح شتوية لمرضى الربو ويُحذّر من التهاون مع الأعراض

قدّم استشاري القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر مجموعة من النصائح التوعوية المهمة لمرضى الربو مع دخول فصل الشتاء، داعيًا إلى ضرورة الالتزام بالخطة العلاجية والمتابعة الطبية الدورية.
وأكد "النمر" أهمية عدم التوقف عن استخدام بخاخ الوقاية حتى في حال تحسّن الأعراض، محذرًا من التعرض المباشر للهواء البارد، مع ضرورة تغطية الأنف والفم عند الخروج من المنزل، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر أو في الأجواء شديدة البرودة.
وشدّد على ضرورة أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية واللقاحات الخاصة بالالتهابات التنفسية، لما لها من دور وقائي مهم في تقليل فرص تهيّج الجهاز التنفسي.
وأشار إلى أهمية تدفئة منطقة الصدر قبل ممارسة أي نشاط بدني أو رياضي، ومراجعة الطبيب المختص في حال تزايد الكحة أو ظهور صوت صفير عند التنفس.
كما نوّه إلى ضرورة الامتناع عن استخدام البخور داخل المنزل لما له من تأثير مباشر على الشعب الهوائية، مع التحذير من استخدام "الفكس" قبل النوم، لما قد يسببه من تهيّج في بعض الحالات.
واختتم الدكتور النمر نصائحه بالتأكيد على أن فصل الشتاء يتطلب وعيًا وقائيًا أكبر من مرضى الربو، تفاديًا لأي مضاعفات أو نوبات مفاجئة.