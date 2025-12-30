"النمر" يوجه نصائح شتوية لمرضى الربو ويُحذّر من التهاون مع الأعراض

وأكد "النمر" أهمية عدم التوقف عن استخدام بخاخ الوقاية حتى في حال تحسّن الأعراض، محذرًا من التعرض المباشر للهواء البارد، مع ضرورة تغطية الأنف والفم عند الخروج من المنزل، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر أو في الأجواء شديدة البرودة.