"المطيري": جمعيات السكر نجحت في رفع التوعية بالمرض وتخفيف آثاره

وقال: "في جمعية سكر نفذنا كثيراً من الخطط، فدورنا ليس صرف الأجهزة فقط بل نستهدف التحذير قبل الإصابة وبحث المسببات المحتملة، فهدفنا ليس المصاب فقط بل المعافى كذلك نحاول تثقيفه من الممارسات السلبية والبعد عن الأكل غير الصحي خاصة الإصابات الناتجة عن سلوك الغذاء مثل السمنة والبعد عن النشاط البدني".