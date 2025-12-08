تحذير طبي: النوم لمدة 5 ساعات أو أقل كل ليلة خطر يهدد حياتك

ويشير التقرير إلى أن «النوم المنتظم لأقل من 7–9 ساعات الموصى بها ليلاً يُسبب سلسلة من الآثار السلبية التي تُهدد جميع جوانب حياتك تقريبًا»، لافتًا إلى أن الحرمان المزمن من النوم يسرّع الشيخوخة على المستوى الخلوي، ويعيق تعافي العضلات، ويضعف القدرة على تنظيم المشاعر وإدارة العلاقات. ويخلص إلى أن «إعطاء الأولوية للنوم الكافي استثمار بالغ الأهمية في صحتك العامة».