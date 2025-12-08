تحذير طبي: النوم لمدة 5 ساعات أو أقل كل ليلة خطر يهدد حياتك

حذّر تقرير طبي من أن النوم لمدة 5 ساعات أو أقل كل ليلة، فيما يُعرف بقلة النوم المزمنة، لا يقتصر على الشعور بالتعب في اليوم التالي، بل يمتد ليُحدث «آثارًا سلبية عميقة وواسعة النطاق على صحتك الجسدية وسلامتك العقلية ووظائفك الإدراكية».
ووفقاً لتقرير على موقع " WebMD"، فأن قلة النوم تُضعف الانتباه واليقظة والتركيز والقدرة على حل المشكلات، وتُبطئ ردود الفعل، ما يزيد من خطر الحوادث، خاصة أثناء القيادة.
كما ترتبط مباشرة بزيادة التهيج وتقلبات المزاج ومستويات التوتر، وترفع احتمالات الإصابة بالقلق والاكتئاب.
وعلى المدى الطويل، يحذر الخبراء من أن التأثير التراكمي للحرمان المزمن من النوم يضعف جهاز المناعة ويجعل الجسم أكثر عرضة لنزلات البرد والالتهابات الشديدة، كما يزيد خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وقصور القلب والسكتة الدماغية.
كذلك تُربك قلة النوم هرموني الجريلين واللبتين المسؤولين عن الجوع والشبع، ما يدفع إلى الإفراط في الأكل وزيادة الوزن وارتفاع مخاطر السمنة والسكري من النوع الثاني.
ويشير التقرير إلى أن «النوم المنتظم لأقل من 7–9 ساعات الموصى بها ليلاً يُسبب سلسلة من الآثار السلبية التي تُهدد جميع جوانب حياتك تقريبًا»، لافتًا إلى أن الحرمان المزمن من النوم يسرّع الشيخوخة على المستوى الخلوي، ويعيق تعافي العضلات، ويضعف القدرة على تنظيم المشاعر وإدارة العلاقات. ويخلص إلى أن «إعطاء الأولوية للنوم الكافي استثمار بالغ الأهمية في صحتك العامة».