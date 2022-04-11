5 علامات تدل على أن طفلك موهوب.. كيف تكتشف ذلك؟

من أكثر المهام الشاقة وأهمها في حياة الأم، هو الاهتمام بالطفل، ومحاولة دومًا أن تشترك له في بعض الرياضات أو تنمية المهارات مثل الرسم والموسيقى والتمثيل؛ ولكن في الأغلب الأم هي التي تختار وليس الطفل؛ فمن الممكن أن ما تقدمه للطفل لا يناسبه عقليًّا وبدنيًّا.
هذا التقرير المنقول عن "raisingchildren" يستعرض كيفية التعرف على الطفل الموهوب وتشجيع مواهبه وفقًا كما يلي:
أولًا: القدرات
يولد الأطفال الموهوبون بقدرات طبيعية أعلى بكثير من المتوسط بالنسبة لأعمارهم؛ لذا لاحظي أداء طفلك مقارنة بزملائه لتكتشفي المجال الذي يتمتع بالموهبة فيه.
ثانيًا: التعلم والتطور
إذا كان طفلك موهوبًا، فقد تلاحظين هذه القدرات الطبيعية في طريقة التعلم والتطور السريع؛ فعلى سبيل المثال يتعلم الرسم أسرع من غيره.
ثالثًا: مواهب غير تقليدية
المواهب ليست فقط الرسم والغناء أو الرقص؛ وإنما هناك مواهب لا ينتبه إليها الآباء بسهولة؛ فقد يكون لدى طفلك تنسيق جسدي وذاكرة أعلى وأقوى من المتوسط، أو نضج اجتماعي وعاطفي أكثر من الأطفال الآخرين في سنهم، كما عليك -بجانب هذه الصفة- البحث عن المواهب الأسرية، ولاحظي ما يوجد في طفلك منها.
رابعًا: كِبَر مداركه
قد يفضل التحدث مع الأطفال الأكبر سنًّا أو البالغين بسبب كبر مداركه واستيعابه بقدر كبير لما يقولونه؛ مما يجعله متقدمًا عقليًّا بشكل ملحوظ.
خامسًا: يتعلم بشكل مختلف
يتعلم الأطفال الموهوبون أيضًا بشكل مختلف عن الأطفال الآخرين.. قد يكون لهم أسلوب مخصوص في المذاكرة أو حتى ممارسة هوايتهم بشكل مختلف عن غيرهم، وهو ما يأتي بنتيجة مثالية في تحصيلهم الدراسي وفي شكل إبداعاتهم في ممارسة موهبتهم.