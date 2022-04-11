5 علامات تدل على أن طفلك موهوب.. كيف تكتشف ذلك؟

من أكثر المهام الشاقة وأهمها في حياة الأم، هو الاهتمام بالطفل، ومحاولة دومًا أن تشترك له في بعض الرياضات أو تنمية المهارات مثل الرسم والموسيقى والتمثيل؛ ولكن في الأغلب الأم هي التي تختار وليس الطفل؛ فمن الممكن أن ما تقدمه للطفل لا يناسبه عقليًّا وبدنيًّا.

هذا التقرير المنقول عن "raisingchildren" يستعرض كيفية التعرف على الطفل الموهوب وتشجيع مواهبه وفقًا كما يلي: