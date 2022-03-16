5 علامات حال ظهورها على ساقيك لا بد من فحصها فورًا.. حذار من الجلطات

هل يمكن لشكل الساق أن يُحَذرنا من مشكلات صحية أكبر قد لا نكون على دراية بها، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية؟

سؤال كشفت خطورته إجابات خبراء الصحة، حول علامات يجب أن ننتبه لها على أرجلنا وما يمكن أن تشير إليه؛ وفقًا لما نشره موقع "eatthis".