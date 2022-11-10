لا تنخدعوا بالإعلانات.. "الخضيري": هذه الكمية الصحيحة عند استخدام معجون الأسنان

كشف أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، أن الكميات الكبيرة المستخدمة من معجون الأسنان التي تظهر في الإعلانات، هي لأغراض تجارية فقط؛ بينما الدراسات العملية تنصح بأقل من ذلك بكثير.
وأكد الخضيري أن الكمية المقننة لمعجون الأسنان حسب دراسات وتعليمات أطباء الأسنان، هي "مقدار حبة بازيلاء للكبار ومقدار حبة الرز للصغار".
وحذّر "الخضيري" في تغريدة على حسابه بتويتر، من أنه إذا زادت الكمية عن ذلك فهي غير صحية ولا تفيد، ناصحًا بعدم الانخداع بالدعايات التجارية لأنهم يريدون استهلاك كمية أكثر لمزيد من الأرباح.