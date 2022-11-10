لا تنخدعوا بالإعلانات.. "الخضيري": هذه الكمية الصحيحة عند استخدام معجون الأسنان

وحذّر "الخضيري" في تغريدة على حسابه بتويتر، من أنه إذا زادت الكمية عن ذلك فهي غير صحية ولا تفيد، ناصحًا بعدم الانخداع بالدعايات التجارية لأنهم يريدون استهلاك كمية أكثر لمزيد من الأرباح.