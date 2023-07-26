لدغة البعوض تنقل 6 أمراض خطيرة.. تزداد في الصيف مع ارتفاع الرطوبة

هو أيضًا مرض فيروسي ينتقل عبر البعوض المصاب بفيروس "CHKV"، ويؤدي إلى حمى شديدة، تترافق عادة مع آلام في المفاصل والعضلات. ونادرًا ما تحدث حالات وفاة بسبب حمى شيكونغونيا، لكن هذا المرض قد يؤدي عند بعض الأشخاص من الفئات الخطيرة، ككبار السن والأطفال، إلى مضاعفات تؤثر على القلب والأعصاب.