"المورينجا" ليست علاجًا سحريًّا والانفعال يكسر القلب.. إيضاحات طبية يبرزها "النمر"

وأوضح "النمر" أن مضادات الالتهابات غير الستيرويدية "Nsaids" أدوية فعّالة للتحكم بآلام احتكاك المفاصل والعضلات والصداع، ولكن لها أعراض جانبية محتملة الحدوث يجب أن يشرحها الطبيب للمريض مثل "قصور الكلى، وتجمع السوائل في الرئتين، وقصور القلب، وارتفاع الضغط الشديد... إلخ"؛ لذا يجب توازن المنافع والمضارّ في كل مريض قبل بدء العلاج، وتتم مراقبة التحاليل أثناء العلاج.