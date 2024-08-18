"المورينجا" ليست علاجًا سحريًّا والانفعال يكسر القلب.. إيضاحات طبية يبرزها "النمر"

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر: إن "المورينجا" ليست علاجًا سحريًّا لكل الأمراض، وليست كنزًا للشفاء، مشيرًا إلى أن من أراد التأكد فليسأل الهاتف المجاني لوزارة الصحة "937".
وأوضح "النمر" أن مضادات الالتهابات غير الستيرويدية "Nsaids" أدوية فعّالة للتحكم بآلام احتكاك المفاصل والعضلات والصداع، ولكن لها أعراض جانبية محتملة الحدوث يجب أن يشرحها الطبيب للمريض مثل "قصور الكلى، وتجمع السوائل في الرئتين، وقصور القلب، وارتفاع الضغط الشديد... إلخ"؛ لذا يجب توازن المنافع والمضارّ في كل مريض قبل بدء العلاج، وتتم مراقبة التحاليل أثناء العلاج.
ودعا "النمر"، عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى الانتباه من الانفعال الشديد، مشيرًا إلى أنه يكسر القلب.