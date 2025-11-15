خمس خطوات للنجاة.. ماذا تفعل إذا أصبت بنوبة قلبية أثناء قيادة السيارة؟

قد تحدث النوبات القلبية أحيانًا عندما يكون الشخص بمفرده، أو حتى أثناء القيادة، مما يجعل الوعي بأعراضها عاملًا حيويًّا لإنقاذ الأرواح.
ووفقًا لتقرير على موقع Johns Hopkins Medicine، تُعد النوبة القلبية من الحالات الطارئة المُهدِّدة للحياة، إذ تحدث نتيجة تراكم الكوليسترول والدهون في الشرايين التاجية، مما يؤدي إلى تكوّن لويحات تمنع تدفّق الدم إلى عضلة القلب.
اكتشاف علامات النوبة القلبية أثناء السير بالسيارة يتطلب انتباهًا كبيرًا، خاصة أن الأعراض قد تكون خفية. ومن أبرز العلامات التي يجب مراقبتها:
ألم أو ضيق في الصدر: قد يشعر السائق بضغط أو عصر في الصدر حتى لو كان الألم متقطعًا.
إرهاق غير عادي: الإرهاق المفاجئ دون سبب واضح قد يكون تحذيرًا مبكرًا.
الغثيان أو عسر الهضم: ظهور هذه الأعراض فجأة دون سبب غذائي يستدعي القلق.
ضيق في التنفس: صعوبة التنفس دون مبرر علامة خطر على مشكلة قلبية.
التعرق الغزير: خصوصًا عند اقترانه بأعراض أخرى.
الدوخة أو الدوار: الشعور بالاهتزاز أو الغشاوة أثناء القيادة يستلزم التوقف فورًا.
إذا شعرت بأي أعراض، اتبع هذه الإجراءات فورًا لزيادة فرص النجاة:
1. توقّف عن القيادة فورًا
انزل إلى جانب الطريق، وشغّل أضواء التحذير.
2. حافظ على هدوئك
الذعر يُفاقم الأعراض ويُعطّل التفكير السليم.
3. خفّف ملابسك الضيقة
خصوصًا حول الصدر لتسهيل التنفس.
4. اتصل بخدمات الطوارئ
قدّم موقعك بدقة واذكر الأعراض التي تشعر بها.
5. تناول قرص أسبرين
مضغ قرص واحد قد يساعد في إبطاء تطوّر الجلطة.
إذا كان السائق يتعرض لنوبة قلبية، يمكن للراكب المرافق إنقاذ حياته من خلال:
- البقاء هادئًا ومساعدته على إيقاف السيارة بأمان.
- الاتصال الفوري بالإسعاف.
- مساعدته على تخفيف ملابسه.
- إعطائه الأسبرين إن كان متوفرًا ولا يعاني من حساسية تجاهه.