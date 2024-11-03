فتش عن "تجار الشنطة".. أسباب نقص ثقافة الأدوية والمُكملات يوضحها "الخضيري"

أكَّد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ أن كثيراً من الاستفسارات تصل إليه تشير إلى وجود نقصٍ في ثقافة المُكملات الغذائية والدواء، مبيناً أن السبب الرئيس في هذا النقص يعود إلى تسويق بعض الصيادلة و"تجار الشنطة" في بعض الصيدليات أنواعاً من الدواء والمُكملات دون أخرى؛ بسبب العمولة التي يحصل عليها فقط أو بسبب الأرباح العالية.