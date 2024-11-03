فتش عن "تجار الشنطة".. أسباب نقص ثقافة الأدوية والمُكملات يوضحها "الخضيري"
أكَّد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ أن كثيراً من الاستفسارات تصل إليه تشير إلى وجود نقصٍ في ثقافة المُكملات الغذائية والدواء، مبيناً أن السبب الرئيس في هذا النقص يعود إلى تسويق بعض الصيادلة و"تجار الشنطة" في بعض الصيدليات أنواعاً من الدواء والمُكملات دون أخرى؛ بسبب العمولة التي يحصل عليها فقط أو بسبب الأرباح العالية.
وأوضح "الخضيري"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن عبارات مثل "ما هو أفضل فيتامين سي؟"، و"ما هو أفضل فيتامين د؟"، وما هو أفضل نوع؟" ضمن أسباب نقص ثقافة المُكملات الغذائية والأدوية.
وأضاف: "السعر لا يحدّد الجودة، فانت قد تدفع قيمة الدعايات والإعلانات لبعض المنتجات، أو تدفع نسبة العمولة؛ لأنهم أضافوها إلى سعر المنتج".
وقال: "للمعلومية كل المنتجات متقاربة ومتطابقة التركيب؛ لأننا نحن في وطن يحافظ على دقة التركيبة لتلك المواد، ولدينا جهاتٌ رسمية تفحص وتتأكّد من جودة أيّ منتجٍ يدخل وطننا، مثل: مختبرات الجودة والنوعية، والجمارك، وهيئة الغذاء والدواء، وغيرها، التي تمنع دخول الأنواع الرديئة أو غير المطابقة للمواصفات".