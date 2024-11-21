تقي من أمراض مزمنة.."الرضاعة الطبيعية".. بوابة للنمو العقلي والنجاح المهني

ووفقًا لهم، مع أن حليب الأطفال الصناعي يتحسن تدريجيًا سنة بعد أخرى ويقترب تركيبه من تركيب حليب الأم، إلا أنه لن يصبح مثله تمامًا لأن حليب الأم يسمى "نسيج حي"، أي لا يمكن للحليب الصناعي أن يماثله.