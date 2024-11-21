تقي من أمراض مزمنة.."الرضاعة الطبيعية".. بوابة للنمو العقلي والنجاح المهني

أفاد المكتب الإعلامي لاتحاد أطباء الأطفال في روسيا، أن الرضاعة الطبيعية تؤثر على النمو العقلي للطفل ويمكن أن تلعب دوراً إيجابياً في التطور اللاحق من الناحية الاجتماعية والمهنية.
وجاء في بيان المكتب: "الأطفال الذين تناولوا حليب الثدي في مرحلة الطفولة هم أقل عرضة للمعاناة من الأمراض المعدية الحادة، كما اتضح أن الرضاعة الطبيعية لفترة طويلة تساعد على الوقاية من الأمراض المزمنة ليس فقط عند الأطفال، بل وفي مرحلة البلوغ.
كما أن الرضاعة ترتبط بارتفاع مستوى النمو العقلي لدى الأطفال والمراهقين، مقارنة بالأطفال الذين لم يتناولوا حليب الثدي أو تناولوه فترة غير كافية، وبالإضافة إلى ذلك تؤثر إيجابياً في مستوى النجاح اجتماعيًا ومهنيًا".
وقد توصل أطباء الأطفال الروس إلى هذه الاستنتاجات من دراستهم لبيانات الهيئة الحكومية للإحصاء للفترة من عام 1995 وإلى 2022، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".
ووفقًا لهم، مع أن حليب الأطفال الصناعي يتحسن تدريجيًا سنة بعد أخرى ويقترب تركيبه من تركيب حليب الأم، إلا أنه لن يصبح مثله تمامًا لأن حليب الأم يسمى "نسيج حي"، أي لا يمكن للحليب الصناعي أن يماثله.