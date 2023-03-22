6 نصائح من الغذاء والدواء للمحافظة على سلامة المياه المعبأة

قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مجموعة من الإرشادات والنصائح للحفاظ على سلامة المياه المعبأة ومنع تلوثها عند التخزين؛ مشددةً على ألا تزيد مدة التخزين على 12 شهرًا.
وأوصت الهيئة بضرورة الحرص على ألا تتعرض عبوات المياه إلى أشعة وحرارة الشمس وظروف الطقس الأخرى، وأن تكون بعيدة عن مصادر الحرارة المرتفعة وعن مصادر التلوث، وأن تخزن بعيدًا عن أي مواد سامة أو ضارة.
ونصحت في إنفوجرافيك بالمحافظة، على نظافة البرادة وصيانتها بشكل دوري عند استخدام جالونات المياه المعبأة؛ على أن يتم تخزينها في درجة حرارة الغرفة وفي تهوية جيدة بعيدًا عن الروائح المميزة، مع مراعاة ألا تطول فترة التخزين عن المسموح به لكي لا تتعرض لأي تغيير في جودتها.