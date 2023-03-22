6 نصائح من الغذاء والدواء للمحافظة على سلامة المياه المعبأة

ونصحت في إنفوجرافيك بالمحافظة، على نظافة البرادة وصيانتها بشكل دوري عند استخدام جالونات المياه المعبأة؛ على أن يتم تخزينها في درجة حرارة الغرفة وفي تهوية جيدة بعيدًا عن الروائح المميزة، مع مراعاة ألا تطول فترة التخزين عن المسموح به لكي لا تتعرض لأي تغيير في جودتها.