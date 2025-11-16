مع جوع ليالي الشتاء.. طبيبة باطنة: لا ضرر من تناول الطعام بعد السادسة مساءً ولكن بشروط

مع الجوع في ليالي الشتاء الطويلة، تؤكد الطبيبة الروسية الدكتورة يكاتيرينا لاديغينا، أخصائية أمراض الباطنة، أن الفكرة القائلة بأن تناول الطعام بعد الساعة السادسة مساءً يضر بالصحة لا تستند إلى أساس علمي. وأوضحت أن القاعدة الأساسية هي تناول العشاء قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل لضمان هضم جيد، مشيرة إلى أن "لا يوجد جسدان متماثلان، لذلك غالبا ما تكون التوصيات الغذائية فردية."