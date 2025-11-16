مع جوع ليالي الشتاء.. طبيبة باطنة: لا ضرر من تناول الطعام بعد السادسة مساءً ولكن بشروط

مع الجوع في ليالي الشتاء الطويلة، تؤكد الطبيبة الروسية الدكتورة يكاتيرينا لاديغينا، أخصائية أمراض الباطنة، أن الفكرة القائلة بأن تناول الطعام بعد الساعة السادسة مساءً يضر بالصحة لا تستند إلى أساس علمي. وأوضحت أن القاعدة الأساسية هي تناول العشاء قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل لضمان هضم جيد، مشيرة إلى أن "لا يوجد جسدان متماثلان، لذلك غالبا ما تكون التوصيات الغذائية فردية."
وجبات خفيفة لهؤلاء
ووفقاً لتقرير على موقع صحيفة "إزفيستيا" الروسية، نصحت الدكتورة لاديغينا الأشخاص الذين يعانون من ضعف تحمل الغلوكوز بتناول وجبة خفيفة قبل النوم، مثل بيضة أو بيضتين مسلوقتين أو حفنة من المكسرات، لتجنب الاستيقاظ ليلاً بسبب انخفاض السكر في الدم. كما أشارت إلى أن الأمهات المرضعات يمكنهن تناول وجبة خفيفة ليلاً للحفاظ على جودة الحليب ونوم الطفل الهادئ.
الصيام المتقطع وفوائده مع تحذيرات خاصة
وأوضحت لاديغينا أن الصيام المتقطع قد يكون مفيداً لبعض الأشخاص فوق سن الأربعين، شرط عدم وجود موانع صحية، مع ضرورة مراعاة الاحتياجات الفردية. وحذرت من أن فترات الصيام الطويلة قد تكون خطيرة على مرضى متلازمة غيلبرت، وداء السكري من النوع الأول، أو بعد استئصال المرارة.
العشاء المثالي ونصائح بعد تناول الحلويات
أشارت الطبيبة إلى أن العشاء المثالي قبل النوم بثلاث ساعات يجب أن يكون غنياً بالبروتين مع خضروات غير نشوية، مثل قطعة سمك مع سلطة خضراء أو لحم أبيض مع خضروات مطهية، مع عدم تجاوز الحصة 350 غراماً. كما أوصت بالمشي بعد تناول الحلويات أو الوجبات السريعة لمنع تخزين الطاقة على شكل دهون.