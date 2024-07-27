راقب قدميك بعناية.. دلائل خطيرة قد تنذر بالإصابة بأمراض القلب

وتشمل العلامات الرئيسية لمرض الشرايين المحيطية: برودة في أسفل الساق أو القدم، وخصوصًا عند مقارنتها بالساق أو القدم الأخرى، خدر أو ضعف في الساق، انعدام النبض في الساقين أو القدمين أو ضعفه فيهما، تقلصات مؤلمة في عضلات الوركين أو الفخذين أو ربلتي الساق أو إحداهما بعد ممارسة أنشطة معينة مثل المشي أو صعود الدرج، لمعان جلد الساقين، تغيرات في لون جلد الساقين، بطء نمو أظافر القدمين، تقرحات لا تُشفى في أصابع القدم أو القدم أو الساقين، الشعور بألم عند استخدام الذراعين، مثل الشعور بالوجع والتقلصات المؤلمة عند الحياكة أو الكتابة أو ممارسة المهام اليدوية الأخرى، ضعف الانتصاب، تساقط شعر الساقين أو بطء نموه.