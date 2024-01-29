"الصحة": بالإمكان تجنّب الحزام الناري بتعاطي جرعتي اللقاح الواقي لهذه الفئات العمرية

ضمن حملتها للتعريف بمرض الحزام الناري وكيفية الوقاية منه، أكدت وزارة الصحة أنه بالإمكان تجنّب الحزام الناري بتعاطي اللقاح الواقي من الإصابة به.
وأوضحت الصحة، في منشور لها عبر منصة إكس، أن فيروس الحزام الناري هو عدوى فيروسية ناتجة عن إعادة نشاط فيروس الجدري المائي بعد الإصابة به سابقاً.
وتابعت: تظهر الأعراض في العادة على جزء صغير في جانب واحد من الجسد فقط؛ مثل الألم الشديد والإحساس بالحرقة أو الخدر، والحساسية تجاه اللمس، والحكة، بالإضافة إلى بثور ممتلئة بالسوائل تنفتح وتتكون فوقها قشرة، وطفح جلدي أحمر يظهر بعد بضعة أيام من بدء الألم.
وحثت على أخذ اللقاح الواقي من المرض والذي يتم إعطاؤه على جرعتين، وفئاته المستهدفة من هم 50 عاماً فأكثر، أو أكثر من 18 عاماً في حال كان الشخص مصاباً بأحد الأمراض المناعية أو المناعة الذاتية أو يأخذ أدوية مثبطة للمناعة.