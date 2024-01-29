"الصحة": بالإمكان تجنّب الحزام الناري بتعاطي جرعتي اللقاح الواقي لهذه الفئات العمرية

وتابعت: تظهر الأعراض في العادة على جزء صغير في جانب واحد من الجسد فقط؛ مثل الألم الشديد والإحساس بالحرقة أو الخدر، والحساسية تجاه اللمس، والحكة، بالإضافة إلى بثور ممتلئة بالسوائل تنفتح وتتكون فوقها قشرة، وطفح جلدي أحمر يظهر بعد بضعة أيام من بدء الألم.