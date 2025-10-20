الخضيري: عزلة الأطفال والتقنيات وراء تأخر النطق والتركيز.. والحل يبدأ من الأسرة

وأوضح الخضيري أن بعض الممارسات اليومية الخاطئة قد تكون وراء تأخر نمو مهارات الطفل، مثل الانعزال الاجتماعي، أو الاعتماد على عاملة منزلية تتحدث بلغة مختلفة، أو الإفراط في مشاهدة التلفاز، واستخدام الأجهزة الذكية والألعاب الإلكترونية لفترات طويلة، مؤكدًا أن هذه العوامل تُضعف التواصل وتحدّ من قدرة الطفل على التفاعل مع الآخرين واكتساب اللغة بشكل طبيعي.