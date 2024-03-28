"سموم في كبدك".. 10 علامات تشير إليها و7 وسائل تزيلها وتُخلصك منها

فوفقًا لتقرير لموقع healthshots نقلته "اليوم السابع" القاهرية؛ فإن الكبد يؤدي العديد من الوظائف الهامة، ويلعب دورًا رئيسيًّا في الحفاظ على عملية التمثيل الغذائي، وتحطيم العناصر الغذائية من الطعام إلى طاقة وتركيب جزيئات مهمة مثل البروتينات والكوليسترول، فيقوم الكبد بإزالة السموم من الدم عن طريق تصفية السموم واستقلاب الأدوية، وينتج الصفراء، الضرورية لهضم الدهون، ويخزن الجليكوجين لاحتياطيات الطاقة، كما أنه مسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق تخزين أو إطلاق الجلوكوز حسب المتطلبات؛ لكن كبدك يحتاج أيضًا إلى التخلص من السموم ليظل بصحة جيدة.