أخذ غفوة بعد تأجيل رنين المنبه يؤدي إلى مشكلة صحية خطيرة

وفي دراسة مختلفة تابع العلماء في المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية 7000 من البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و75 عامًا لمدة عشر سنوات، ووجدوا أن واحدًا فقط من كل عشرة ينام جيدًا بشكل منتظم.