مفاجأة للباحثين عن انقاص الوزن.. دراسة: الشاي الأخضر يخلصك من الدهون الزائدة

ولعب بروتين الأديبونيكتين، المنتج من الخلايا الدهنية وله وظائف مضادة للالتهابات، دورًا رئيسيًا في الآلية، إذ لم يظهر أي تأثير في الفئران المعطلة جينيًا للأديبونيكتين. قالت أوتون: "الحل الأمثل هو الاستهلاك الدائم للشاي الأخضر كما في الدول الآسيوية، حيث يشرب الناس الشاي يوميًا وتظل معدلات السمنة منخفضة". وأضافت: "مركبات الفلافونويد الغنية بالشاي الأخضر تدعم استخدام العلاجات الطبيعية الآمنة كمكمل فعال لمكافحة السمنة". وأشار الباحثون إلى ضرورة مزيد من الدراسات لتحديد الجرعة المناسبة للبشر بسبب اختلاف جودة المستخلصات.