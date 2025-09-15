مفاجأة للباحثين عن انقاص الوزن.. دراسة: الشاي الأخضر يخلصك من الدهون الزائدة

أظهرت دراسة برازيلية حديثة أن الشاي الأخضر يمتلك قدرة واعدة على تقليل الوزن وتحسين حساسية الغلوكوز لدى الفئران البدينة، مما يفتح آفاقًا لاستخدامه كعلاج مكمل في مواجهة السمنة والأمراض الأيضية لدى البشر.
ووفقاً لتقرير نشر على موقع "ميديكال إكسبريس"، أجرت الدكتورة روزماري أوتون وفريقها من جامعة كروزيرو دو سول البرازيلية التجربة، حيث أطعموا الفئران نظامًا غذائيًا عالي السعرات لمدة أربعة أسابيع لمحاكاة النظام الغذائي الغربي، ثم تلقت مجموعة منها مستخلص الشاي الأخضر بجرعة 500 ملغ لكل كيلوغرام (ما يعادل 3 أكواب يوميًا للإنسان) لمدة 12 أسبوعًا عبر التغذية الأنبوبية لضمان الدقة.
وأظهرت النتائج انخفاضًا ملحوظًا في الوزن مع الحفاظ على كتلة العضلات ومنع الضمور العضلي المرتبط بالسمنة. كما زاد الشاي الأخضر التعبير الجيني لجينات استقلاب الغلوكوز واستعاد نشاط إنزيم LDH الضروري لاستقلاب الغلوكوز في العضلات.
وأكدت الدراسة أن تأثير الشاي الأخضر انتقائي ضد الدهون الزائدة دون التأثير على النحيفين، حيث يعتمد على تآزر المركبات النشطة فيه، مما يجعل المستخلص الكامل أكثر فعالية من المركبات المفردة.
ولعب بروتين الأديبونيكتين، المنتج من الخلايا الدهنية وله وظائف مضادة للالتهابات، دورًا رئيسيًا في الآلية، إذ لم يظهر أي تأثير في الفئران المعطلة جينيًا للأديبونيكتين. قالت أوتون: "الحل الأمثل هو الاستهلاك الدائم للشاي الأخضر كما في الدول الآسيوية، حيث يشرب الناس الشاي يوميًا وتظل معدلات السمنة منخفضة". وأضافت: "مركبات الفلافونويد الغنية بالشاي الأخضر تدعم استخدام العلاجات الطبيعية الآمنة كمكمل فعال لمكافحة السمنة". وأشار الباحثون إلى ضرورة مزيد من الدراسات لتحديد الجرعة المناسبة للبشر بسبب اختلاف جودة المستخلصات.