دراسة تحذر: انخفاض مستويات الأكسجين في الجسم قد يُضعف الاستجابة المناعية بشكل دائم

ووفقاً لتقرير نشر اليوم الثلاثاء، على موقع "ميديكال إكسبريس"، اكتشف باحثون من جامعة إدنبرة أن انخفاض الأكسجين يترك أثرًا دائمًا على خلايا نخاع العظم المُنتج للعدلات، وهي نوع من كريات الدم البيضاء، تعتبر خط الدفاع الأول في الجسم ضد العدوى، وهذا يعني أن هذا التأثير الضار قد يستمر حتى بعد عودة مستويات الأكسجين إلى طبيعتها.