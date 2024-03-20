الذيابي عن السوائل والمغذيات اللازمة للجسم في رمضان: تناوُلها بكميات كبيرة يُسبِّب مشكلات صحية

وفي ختام حديثه لـ"سبق" قال استشاري الجهاز الهضمي والمناظير: "لتجنب هذه الأضرار احرص على تناوُل العصائر الطبيعية التي تحتوي على مكونات طبيعية 100٪، وتجنَّب المشروبات الملونة الصناعية. ويجب تحضير العصائر في المنزل باستخدام مكونات طبيعية وخالية من الإضافات الضارة. وعصير السوبيا من العصائر الخاصة برمضان، ويحظى بشعبية كبيرة، ويعد مشروبًا تقليديًّا في العديد من البلدان العربية. وهو مشروب غير صحي مع وجبة الإفطار الرمضانية؛ لأنه يحتوي على سعرات حرارية عالية، وقيمة غائية منخفضة بسبب مكوناته، مثل: الخبز الأبيض، السكر والخميرة. والعصائر الطبيعية أفضل وأصح وأقل في السعرات الحرارية، ومصدر للفيتامينات والمعادن. وعند اختيار العصائر الطبيعية بعناية تجنَّب الألوان الصناعية والمواد الكيميائية الضارة؛ وبالتالي يمكن للأشخاص الاستمتاع بفوائد العصائر في رمضان دون التعرض للمخاطر الصحية المحتملة. كما يجب على الصائم الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين، والمشروبات الغازية، والعصائر على شكل بودرة، والعصائر الجاهزة المُحلاة".