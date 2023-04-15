الهدف ليس تجاريًّا.. "الغذاء والدواء" تُوَضّح الفارق بين الحليب كامل وقليل الدسم

وتابعت في معلومات توعوية، أنه يوجد فرق بين أنواع نسبة دهن الحليب حسب ما تنص عليه اللائحة الفنية السعودية للحليب المبستر، وتنص على أن تكون نسبة كل من دهن الحليب في أنواع حليب البقر المبستر "حليب مبستر كامل الدسم: نسبة الدهن لا تقل عن 3%.. حليب مبتسر منزوع الدسم جزئيًّا قليل الدسم: نسبة الدهن من 1%- 2%.. وحليب مبستر مقشود أي خالٍ من الدسم: لا تزيد نسبة الدهن به عن 0.05%".