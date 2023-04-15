الهدف ليس تجاريًّا.. "الغذاء والدواء" تُوَضّح الفارق بين الحليب كامل وقليل الدسم

أوضحت هيئة الغذاء والدواء، الفارق بين أنواع نسبة دهن الحليب، في الحليب كامل الدسم وقليل الدسم.
وأضافت الهيئة: يوجد فارق بين أنواع نسبة دهن الحليب حسب ما تنص عليه اللائحة الفنية السعودية "الحليب المبستر"، ولا صحة لما يُتداول بأنه لا يوجد فرق بين الحليب كامل الدسم والحليب قليل الدسم، والتفريقُ الحاصل بينهما هدفه تجاري.
وتابعت في معلومات توعوية، أنه يوجد فرق بين أنواع نسبة دهن الحليب حسب ما تنص عليه اللائحة الفنية السعودية للحليب المبستر، وتنص على أن تكون نسبة كل من دهن الحليب في أنواع حليب البقر المبستر "حليب مبستر كامل الدسم: نسبة الدهن لا تقل عن 3%.. حليب مبتسر منزوع الدسم جزئيًّا قليل الدسم: نسبة الدهن من 1%- 2%.. وحليب مبستر مقشود أي خالٍ من الدسم: لا تزيد نسبة الدهن به عن 0.05%".