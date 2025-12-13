الغذاء دواء.. تقرير: 6 فواكه سحرية تحمي من أمراض الكلى

ويؤكد تقرير على موقع " WebMD" ،أن الكلى تعمل بصمت كأبطال خارقين، لكنها تحتاج إلى عناية استثنائية تحفظ وظائفها الحيوية، وقد كشفت دراسات حديثة عن 6 فواكه فاعلة في تعزيز صحة الكلى، وهي: