تفاصيل.. 10 أسباب وراء اصفرار الأسنان و4 نصائح فعّالة للوقاية

في خطوة لافتة، كشف تقرير طبي عن 10 أسباب رئيسية تؤدي إلى اصفرار الأسنان، بعضها غير متوقّع، محذرًا من تأثير هذه العوامل على صحّة الفم والمظهر العام، ومقدّمًا أربع نصائح بسيطة للوقاية.