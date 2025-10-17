تفاصيل.. 10 أسباب وراء اصفرار الأسنان و4 نصائح فعّالة للوقاية

في خطوة لافتة، كشف تقرير طبي عن 10 أسباب رئيسية تؤدي إلى اصفرار الأسنان، بعضها غير متوقّع، محذرًا من تأثير هذه العوامل على صحّة الفم والمظهر العام، ومقدّمًا أربع نصائح بسيطة للوقاية.
ووفقًا لما نشره موقع "تايمز أوف إنديا"، فإن اصفرار الأسنان لا يقتصر فقط على التدخين أو إهمال النظافة، بل تشمل أسبابه عوامل وراثيّة وطبيّة وسلوكيّة، وحتى بعض العلاجات الدوائيّة.
الأطعمة والمشروبات: تحتوي مشروبات كالقهوة والشاي، وأطعمة مثل الشوكولاتة والجزر، على أصباغ تترسّب على مينا الأسنان بمرور الوقت.
التدخين: تتسبّب مركّبات النيكوتين والقطران في التبغ بتغيّر لون الأسنان إلى الأصفر أو البني.
التقدّم في العمر: يؤدّي تآكل المينا مع الوقت إلى انكشاف طبقة العاج ذات اللون الأصفر.
العوامل الوراثيّة: قد يولد بعض الأشخاص بمينا أسنان أرقّ، ممّا يزيد من احتماليّة تغيّر لونها.
الحالات الطبيّة: أمراض مثل اضطرابات نمو الأسنان أو البورفيريا تؤثّر على لون الأسنان.
إهمال نظافة الفم: تراكم البلاك والجير من أبرز أسباب الاصفرار التدريجي.
صرير الأسنان: يؤدّي طحن الأسنان إلى تآكل المينا وكشف العاج الأصفر.
الأدوية: بعض المضادّات الحيويّة مثل "التتراسيكلين"، والعلاجات الكيميائيّة قد تغيّر لون الأسنان.
منتجات العناية بالفم: الاستخدام غير الصحيح لغسولات الفم أو مواد التبييض يضرّ بالمينا.
الإصابات: الصدمات المباشرة قد تسبّب تغيّر لون السن إلى الأصفر أو الرمادي.
المضمضة أو تنظيف الأسنان مباشرة بعد تناول أطعمة أو مشروبات ملوّنة.
الإقلاع عن التدخين ومنتجات التبغ.
الحفاظ على نظافة الفم يوميًا وزيارة طبيب الأسنان بانتظام.
استخدام واقيات الأسنان لمن يعانون من صرير الأسنان أثناء النوم.