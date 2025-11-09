خبيرة روسية: بقايا المضادات الحيوية في اللحوم تهدد الصحة وتضعف المناعة

وقالت فومينكو في لقاء مع صحيفة "غازيتا.رو" إن استخدام المضادات الحيوية في تربية الحيوانات والدواجن قد يشكل خطرًا كبيرًا إذا لم يُلتزم بفترة الانسحاب الدوائي قبل طرح المنتجات في الأسواق، مؤكدة أن بقايا هذه الأدوية قد تبقى في اللحوم، والبيض، والحليب، ومنتجات الألبان، وحتى في الأسماك والمأكولات البحرية المستزرعة.