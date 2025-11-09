خبيرة روسية: بقايا المضادات الحيوية في اللحوم تهدد الصحة وتضعف المناعة

حذّرت ناتاليا فومينكو، رئيسة قسم سلامة الغذاء في جامعة "روس بيوتيك" الروسية، من مخاطر استهلاك اللحوم والمنتجات الحيوانية التي تحتوي على بقايا مضادات حيوية، مشيرة إلى تأثيراتها السلبية على صحة الإنسان.
وقالت فومينكو في لقاء مع صحيفة "غازيتا.رو" إن استخدام المضادات الحيوية في تربية الحيوانات والدواجن قد يشكل خطرًا كبيرًا إذا لم يُلتزم بفترة الانسحاب الدوائي قبل طرح المنتجات في الأسواق، مؤكدة أن بقايا هذه الأدوية قد تبقى في اللحوم، والبيض، والحليب، ومنتجات الألبان، وحتى في الأسماك والمأكولات البحرية المستزرعة.
وأضافت أن المنتجات الحيوانية المأخوذة من حيوانات مريضة أو خاضعة للعلاج لا ينبغي أن تُستهلك غذائيًا، لأن الأنسجة قد تحتفظ ببقايا الأدوية، مما قد يؤدي إلى تفاعلات تحسسية، واضطرابات في توازن بكتيريا الأمعاء المفيدة، وإضعاف مقاومة الجسم للمضادات الحيوية، ما يصعّب علاج العدوى مستقبلاً.
وشددت الخبيرة على ضرورة إخضاع جميع المنتجات الحيوانية لفحوصات بيطرية وصحية دقيقة، لضمان خلوها من مستويات خطرة من المضادات الحيوية والمواد الضارة التي قد تهدد صحة الإنسان.