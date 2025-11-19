5 أطعمة طبيعية تُنعش أنفاسك وتحسّن رائحة جسمك

قالت ميغان رو، أخصائية تغذية، إن التفاح يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل كمنظف طبيعي للجسم، إذ تقتل البكتيريا في الأسنان، خصوصًا عند تناول التفاح الطازج بالقدم والعضّ بدلًا من أكل صلصة التفاح أو شرب عصيره.