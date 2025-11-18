بعيداً عن مشاكل القهوة والشاي.. دراسات: أعشاب طبيعية تنافس الكافيين وتمنحك الطاقة والتركيز دون مخاطر صحية!

إكليل الجبل: سر اليونانيين المُؤكد علمياً

استخدمه الإغريق للذاكرة، وتؤكد الدراسات تحسناً في الذاكرة لكبار السن، ونشاطاً دماغياً أعلى. كما يحمي الأعصاب ويحفز نمو الشعر، مانافساً المستحضرات الطبية.