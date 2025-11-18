بعيداً عن مشاكل القهوة والشاي.. دراسات: أعشاب طبيعية تنافس الكافيين وتمنحك الطاقة والتركيز دون مخاطر صحية!

تكشف أبحاث علمية حديثة أن استنشاق روائح نباتات معينة يحفز الوظائف الإدراكية ويزيد الطاقة، مانافساً تأثير الكافيين دون آثاره الجانبية.
ووفقاً لتقرير على موقع صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، في ظل مخاطر الكافيين مثل ارتفاع ضغط الدم وضعف خطر الوفاة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية لدى مرضى الضغط -حسب جمعية القلب الأمريكية-، يبرز العلاج العطري كبديل آمن.
عشب الليمون: منشط للعقل والجسم
أظهرت دراسات أن استنشاق زيت عشب الليمون لـ5 دقائق يحسن الذاكرة والانتباه، ويخفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، ويقلل القلق لدى المرضى المنتظرين للعمليات.
النعناع الفلفلي: يقظة وهدوء في القيادة
يُثبت علمياً أن زيت النعناع الفلفلي يزيد اليقظة ويعزز الذاكرة، ويقلل السلوكيات العدوانية أثناء القيادة بتحسين المزاج والتعامل مع الضغوط.
إكليل الجبل: سر اليونانيين المُؤكد علمياً
استخدمه الإغريق للذاكرة، وتؤكد الدراسات تحسناً في الذاكرة لكبار السن، ونشاطاً دماغياً أعلى. كما يحمي الأعصاب ويحفز نمو الشعر، مانافساً المستحضرات الطبية.
يقول الخبراء: "يمكن الاستغناء عن الكافيين لدفعة طاقة مع الحد الأدنى من الآثار الجانبية عبر العلاج العطري الآمن والفعال". هذه الروائح بديل طبيعي مثالي للحوامل والمرضى.