تجنب مخاطره ولا تتجاهلها.. 7 طرق لخفض مستوى الأنسولين في الجسم

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية" عن موقع "ويب طب": يمكن استخدام خل التفاح كطريقة فعالة لخفض الأنسولين بالجسم، ويمتاز خل التفاح بقدرته على منع ارتفاع مستوى الأنسولين والسكر في الدم، وبالأخص في حال تناوله مع أطعمة غنية بالكربوهيدرات؛ حيث وُجد أن الأشخاص الذين يتناولون ملعقتين كبيرتين من خل التفاح (أي ما يقارب 28 ملليليتر) مع وجبة غنية بالكربوهيدرات، ينخفض لديهم مستوى الأنسولين ويشعرون بالشبع لفترة أطول.