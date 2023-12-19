لمرضى السكري والسرطان.. هنا عصير يساعد في خفض المخاطر ويعزز الصحة

وقالت: "يمكن أن تفيد الألياف أيضًا في التحكم في نسبة السكر في الدم؛ مما قد يساعد أيضًا على تقليل الالتهاب في الجسم؛ لذلك وعلى الرغم من أنني أحب هذه الدراسة، ومن الجيد أن أرى كيف يمكن للناس الاستفادة من عصير الجزر؛ أعتقد أن من المهم أيضًا تذكير الناس بأنه يمكنهم تحقيق فوائد مماثلة، إن لم تكن فوائد أكثر، من خلال تناول الجزر أيضًا".