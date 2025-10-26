دراسات طبية تحذر: موجات الحر الشديدة تهدد صحة الحوامل وأجنتهن

ووفقاً لتقرير على موقع صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، حذّرت الأبحاث من أن حرارة الجسم المرتفعة قد تقلل تدفق الدم إلى المشيمة، ما ينعكس سلباً على نمو الجنين، فضلاً عن زيادة امتصاص المواد الكيميائية الضارة. كما تشير النتائج إلى أن التعرض للحر قبل أشهر من الحمل قد يؤثر على الحمل المستقبلي ويزيد من احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم أو تسمم الحمل.