هنا يصبح الميكروويف خطرًا.. 5 أطعمة لا يجب تسخينها من خلاله

أوصى خبراء بضرورة عدم إعادة تسخين الطعام بشكل متكرر؛ حيث تموت العناصر الغذائية من الطعام، كما أن عدد البكتيريا يزداد في الطعام؛ مما يجعله خطيرًا.
ووفق ما نشره موقع "هيلثي"، يزداد الخطر بشكل أكبر عند إعادة تسخين الطعام في الميكروويف، وأشار الخبراء إلى أن بعض الأطعمة يجب تجنب إعادة تسخينها في الميكروويف؛ لأنه يمكن أن يسبب غازاتٍ في المعدة واضطراب المعدة والتسمم الغذائي والأمراض التي تنقلها الأغذية.
وفي مقدمة هذه الأطعمة يأتي البيض؛ حيث إنه بمجرد أن تبرد العجة أو المخفوق، عادة ما يقوم الناس بإعادة تسخينها بسرعة عن طريق وضعها في الفرن لمدة دقيقة إلى دقيقتين.
وتُحَذر إدارة الغذاء والدواء، من أن إعادة تسخين البيض المجمد حتى لفترة قصيرة قد يكون أمرًا خطيرًا.
وفي حالة إعادة تسخين طبق مصنوع من البيض؛ يمكن أن تنمو البكتيريا مثل السالمونيلا بسرعة، ويمكن أن تسبب التسمم الغذائي.
أما ثاني هذه الأطعمة فهو البطاطا؛ حيث يمكن أن يكون إعادة تسخين البطاطا ضارًّا بالصحة؛ لأن البيئة الدافئة في البطاطا توفر بيئة مواتية لنمو بكتيريا C. botulinum؛ مما يسبب التسمم الغذائي.
والنوع الثالث من هذه الأطعمة هو بقايا الدجاج؛ إذ إنه لو بقي الدجاج المطهي ليلًا إلى الصباح، فمن الأفضل إعادة تسخينه وتناوله، أو يجب تسخينه ببطء على الغاز على درجة حرارة متوسطة حتى تموت جميع البكتيريا الموجودة به.
ويجب مراعاة ألا تترك الدجاج في الفرن لتسخينه بسرعة، لأنه من خلال القيام بذلك، يبدأ البروتين الموجود في الدجاج في التحول إلى مادة سامة؛ مما يؤدي إلى وجود خطر تكوين الغاز في المعدة أو اضطراب المعدة.
والنوع الرابع من الأطعمة التي يجب عدم إعادة تسخينها في الميكروويف هو الأرز؛ حيث تعد إعادة تسخين الأرز محفوفة بالمخاطر لأنها قد تسمح بنمو البكتيريا المسببة للأمراض.
ولهذا يجب تجنب إعادة تسخين الأرز، وإذا كنت لا تزال ترغب في تناوله ساخنًا، فلا تخرجه من الثلاجة وتضعه في الميكروويف مباشرة.
وبعد الوصول إلى درجة الحرارة العادية، يمكن تسخينه على الغاز.
وفيما يتعلق بالمأكولات البحرية؛ لا ينبغي تناول المأكولات البحرية الطازجة أو المطبوخة إذا لم يتم تبريدها لأكثر من ساعتين.
ويمكن أن تنمو البكتيريا الضارة في المأكولات البحرية إذا لم يتم حفظها في درجة حرارة باردة، وهذه البكتيريا لا تموت حتى بعد إعادة تسخينها، وتُسبب أمراضًا منقولة بالغذاء.