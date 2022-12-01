هنا يصبح الميكروويف خطرًا.. 5 أطعمة لا يجب تسخينها من خلاله

ووفق ما نشره موقع "هيلثي"، يزداد الخطر بشكل أكبر عند إعادة تسخين الطعام في الميكروويف، وأشار الخبراء إلى أن بعض الأطعمة يجب تجنب إعادة تسخينها في الميكروويف؛ لأنه يمكن أن يسبب غازاتٍ في المعدة واضطراب المعدة والتسمم الغذائي والأمراض التي تنقلها الأغذية.