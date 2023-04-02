متخصصة: هذه أعراض "سرطان القولون الأولية".. والفحص مهم في سن الـ٤٥

وبيَّنت أن معظم المصابین بسرطان القولون والمستقیم لا یعانون أي أعراض؛ وذلك بسبب أن الأعراض غالبًا تظهر بعد سنین عدة من تكوُّن السرطان، ولكن قد یعاني المرضى المصابون بالسرطان أعراضًا مختلفة، وغیر محددة للمرض، مثل: وجود دم (سواء كان فاتح اللون أو داكنًا جدًّا) في البراز، تغیُّر شكل البراز لیصبح أنحف، إمساك أو إسهال مستمر، الشعور بأن الأمعاء لا تقوم بتفریغ جمیع محتویاتها، شعور مستمر بالضعف أو الإرهاق، فقدان الوزن دون معرفة السبب، فقدان الشهیة وآلام في منطقة البطن.