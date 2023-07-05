"سعود الطبية" تُوَضح أعراض وأسباب حساسية العين في فصلي الربيع والصيف

وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية، الأسبابَ التي تؤدي إلى الإصابة بحساسية العين في هذا التوقيت؛ مشيرة إلى أن الأعراض التي تظهر على المصابين بحساسية العين تشمل: الإحساس بالحكة، والاحمرار، والتورم في الملتحمة، وزيادة الإفرازات المخاطية، والإحساس بالجفاف في العين، وزيادة في إفراز الدموع.