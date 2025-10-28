لذيذة وصحية.. تقرير: 10 فواكه آمنة لمرضى السكري

إذا كنت تعاني من مرض السكري أو مرحلة ما قبل السكري، فقد تكون معتادًا على نصيحة "ابتعد عن الفواكه الحلوة". لكن الأبحاث الحديثة تشير إلى عكس ذلك: العديد من الفواكه ذات المذاق الحلو مفيدة بالفعل لتنظيم مستويات سكر الدم، شرط تناولها باعتدال.
وفقًا لتقرير نشر على موقع " ndtv"، فإن هذه الفواكه غنية بالألياف ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية التي تساهم في تحقيق توازن سكر الدم، وتخفيف الالتهابات، ودعم التحكم في الوزن.
ويقدم التقرير أبرز 10 فواكه حلوة يمكن لمرضى السكري الاستمتاع بها:
-التوت (الفراولة، التوت الأزرق، الأحمر)، ذو مؤشر جلايسيمي منخفض، ويحتوي على ألياف تساعد في إبطاء امتصاص السكر.
-التفاح، غني بالألياف، خاصة البكتين، الذي يدعم صحة القلب والأمعاء.
- البرتقال يحتوي على فيتامين سي وألياف تبطئ ارتفاع السكر.
-الكرز غني بالأنثوسيانين، الذي يحسن حساسية الأنسولين.
- الكيوي منخفض السكر مقارنة بفواكه أخرى، ويساعد في إبطاء امتصاص الجلوكوز.
- الخوخ مؤشره الجلايسيمي منخفض، وغني بفيتاميني A وC.
- البابايا تحتوي على إنزيمات تعزز صحة الأمعاء.
-الجوافة فاكهة ثمينة لمرضى السكري، غنية بالألياف وفيتامين C.
- اجمع بين الفاكهة والبروتين أو الدهون الصحية (مثل المكسرات أو الزبادي).
- اختر الفاكهة الكاملة بدل العصير.
- وزع الحصص على مدار اليوم.
-راقب مستوى السكر عند تجربة فاكهة جديدة.
وبحسب التقرير السرّ ليس في تجنب الفاكهة، بل في اختيار أنواع منخفضة المؤشر الجلايسيمي وعالية الألياف، وتناولها باعتدال لدعم الصحة العامة.