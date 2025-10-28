لذيذة وصحية.. تقرير: 10 فواكه آمنة لمرضى السكري

إذا كنت تعاني من مرض السكري أو مرحلة ما قبل السكري، فقد تكون معتادًا على نصيحة "ابتعد عن الفواكه الحلوة". لكن الأبحاث الحديثة تشير إلى عكس ذلك: العديد من الفواكه ذات المذاق الحلو مفيدة بالفعل لتنظيم مستويات سكر الدم، شرط تناولها باعتدال.