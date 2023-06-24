عالِم المسرطنات "الخضيري" يُعدِّد فوائد "اللب الأبيض".. تعرَّف عليها

وهناك فوائد عديدة لفاكهة الحبحب لصحة جسم الإنسان؛ فهي تحتوي على مواد مضادة للأكسدة، تحمي جسم الإنسان من الأمراض المختلفة. كما أن محافظة الليث تمتاز بمنتجات الزراعة المطرية بنكهة طبيعية، يسميها المزارعون "بالعثري"؛ لأنها لا تعتمد على الري التقليدي، كما أنها في الغالب تخلو من الأسمدة الكيماوية، وتكتفي بسقيا الأمطار.