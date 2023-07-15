مختص لـ"سبق": ارتفاع الحرارة وسوء النقل والتخزين خلف تزايُد حالات التسمم الغذائي صيفًا

وحول أعراض التسمم الغذائي قال: "تتلخص الأعراض في ارتفاع شديد في الحرارة، وآلام في البطن والجنبين، وجفاف، وقلة تبول، ودوار، وقيء، وإسهال، وإعياء عام. وتظهر أعراض التسمم بداية من 6 ساعات إلى أسبوع بعد الوجبة الملوثة، وذلك بحسب نوع الميكروب، أو كمية السموم الميكروبية المتناولة. فمثلاً السالمونيلا تظهر أعراضها من 6 إلى 12 ساعة، والكوليرا بمتوسط 3 أيام، وكذلك الإيكولاي، بينما السموم الفطرية كأفلاتوكسين قد تظهر آثارها بعد أسابيع عدة أو أشهُر، بحسب تركيز الجرعة وكميتها".