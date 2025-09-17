لقاح الإنفلونزا السنوي.. لماذا يُعد أكتوبر التوقيت الأمثل للتطعيم؟

وبيّن أن الأطفال دون سن الثامنة الذين لم يتلقوا اللقاح من قبل يحتاجون إلى جرعتين لتعزيز مناعتهم، بينما تكفي جرعة واحدة سنويًا للبالغين. وتشير الدراسات إلى أن فعالية اللقاح تبدأ في الانخفاض بعد أسابيع من التطعيم، ما قد يزيد من خطر الإصابة خلال ذروة الموسم، الأمر الذي يجعل اختيار التوقيت المناسب عاملًا أساسيًا في ضمان الاستفادة الكاملة من اللقاح.