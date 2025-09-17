لقاح الإنفلونزا السنوي.. لماذا يُعد أكتوبر التوقيت الأمثل للتطعيم؟

أكد خبراء الصحة أن أفضل وقت لتلقي لقاح الإنفلونزا هو خلال شهر أكتوبر، حيث يبلغ نشاط الفيروس ذروته، مما يضمن حماية فعّالة تدوم طوال موسم الإنفلونزا الممتد من أكتوبر حتى مايو.
ووفقًا لصحيفة الإندبندنت البريطانية، أوضح الدكتور ويليام شافنر، أخصائي الأمراض المعدية وأستاذ في كلية الطب بجامعة فاندربيلت، أن "الانتظار قليلاً قبل التطعيم وجعل شهر أكتوبر هو الموعد المفضل للتلقيح، يمنح الحماية المثلى ضد الفيروس".
وبيّن أن الأطفال دون سن الثامنة الذين لم يتلقوا اللقاح من قبل يحتاجون إلى جرعتين لتعزيز مناعتهم، بينما تكفي جرعة واحدة سنويًا للبالغين. وتشير الدراسات إلى أن فعالية اللقاح تبدأ في الانخفاض بعد أسابيع من التطعيم، ما قد يزيد من خطر الإصابة خلال ذروة الموسم، الأمر الذي يجعل اختيار التوقيت المناسب عاملًا أساسيًا في ضمان الاستفادة الكاملة من اللقاح.
ورغم أن التطعيم قد لا يمنع الإصابة بالإنفلونزا بشكل كامل، إلا أنه يخفف من شدة المرض ويخفض خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 31%. وينصح الأطباء جميع الأشخاص فوق ستة أشهر بالحصول على اللقاح سنويًا، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات مثل كبار السن والحوامل وأصحاب المناعة الضعيفة.
ويشدد المختصون على أن التطعيم يجب أن يُرافق باتباع إجراءات وقائية أساسية مثل غسل اليدين بانتظام وتجنب لمس الوجه للحد من انتشار الفيروس.