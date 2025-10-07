أول دليل بشري يكشف تأثير البلاستيك الدقيق على الأمعاء والمزاج

وأوضح الباحثون أنهم فحصوا عينات من براز عدد من المتطوعين الأصحاء، ووجدوا أن التعرض لأنواع متعددة من البلاستيك الدقيق، منها البوليسترين والبولي بروبيلين والبولي إيثيلين منخفض الكثافة، يؤدي إلى تغيّر في النشاط البكتيري داخل الأمعاء وارتفاع في درجة الحموضة، إلى جانب اختلال في بعض المجموعات البكتيرية، خصوصًا داخل شعبة العصويات المرتبطة بصحة الجهاز الهضمي.