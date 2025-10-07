أول دليل بشري يكشف تأثير البلاستيك الدقيق على الأمعاء والمزاج

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة غراتس في النمسا عن أول دليل بشري يثبت أن الجسيمات البلاستيكية الدقيقة يمكن أن تُحدث تغييرات في ميكروبيوم الأمعاء، ما قد يرفع خطر الإصابة بسرطان الأمعاء واضطرابات المزاج مثل الاكتئاب، وفق ما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وأوضح الباحثون أنهم فحصوا عينات من براز عدد من المتطوعين الأصحاء، ووجدوا أن التعرض لأنواع متعددة من البلاستيك الدقيق، منها البوليسترين والبولي بروبيلين والبولي إيثيلين منخفض الكثافة، يؤدي إلى تغيّر في النشاط البكتيري داخل الأمعاء وارتفاع في درجة الحموضة، إلى جانب اختلال في بعض المجموعات البكتيرية، خصوصًا داخل شعبة العصويات المرتبطة بصحة الجهاز الهضمي.
وأشار الفريق إلى أن هذه النتائج تمثّل أول دليل بشري مباشر على تأثير البلاستيك الدقيق في النظام الميكروبي للأمعاء، وهو ما ينعكس على الهضم والمناعة والصحة النفسية، مؤكدين الحاجة إلى دراسات أوسع لتحديد آلية هذا التأثير.
وبيّن الباحث الرئيسي كريستيان باشر-دويتش أن الجسيمات البلاستيكية الدقيقة – التي يقل حجمها عن ميكرومترين – أصبحت منتشرة في الطعام والمياه والهواء، وسبق أن اكتُشفت في أنسجة الرئة والمشيمة وحليب الأم والدم البشري. وأضاف أن هذه النتائج تؤكد أهمية الحد من التعرض للبلاستيك الدقيق في الحياة اليومية باعتبار ذلك خطوة وقائية ضرورية.
ومن المقرر عرض نتائج الدراسة خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية المتحدة لأمراض الجهاز الهضمي، الذي يُعقد في برلين في 7 أكتوبر الجاري.