9 جرامات سكر ومثلها ملح.. "الخضيري": اطلب استشارة طبية عند النزلات المعوية

وأضاف: تستطيع استخدام "سفن أب"، أو تجهيزه في البيت أو المخيم بخلط 9 جرامات سكر + 9 جرامات ملح في لتر ماء، وتشرب منه كمية قليلة ببطء طوال الـ24 ساعة، بمعدل 10 مللتر، ملعقتين فقط كل عشر دقائق.