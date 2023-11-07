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9 جرامات سكر ومثلها ملح.. "الخضيري": اطلب استشارة طبية عند النزلات المعوية

دعا للتوقف 24 ساعة عن الأكل وشرب محلول منع الجفاف والتعويض بالسوائل
أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات فهد الخضيري
أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات فهد الخضيري

أكد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، أهمية طلب الاستشارة الطبية عند حصول النزلات المعوية، واتباع مجموعة من الإجراءات المتعارف عليها.

وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: عند حصول نزلة معوية "إسهال واستفراغ"، اطلب استشارة طبية، وتوقف عن الأكل نهائيًّا لمدة 24 ساعة، واشرب خلالها محلول منع الجفاف وعوض السوائل.

وأضاف: تستطيع استخدام "سفن أب"، أو تجهيزه في البيت أو المخيم بخلط 9 جرامات سكر + 9 جرامات ملح في لتر ماء، وتشرب منه كمية قليلة ببطء طوال الـ24 ساعة، بمعدل 10 مللتر، ملعقتين فقط كل عشر دقائق.

فهد الخضيري
أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات
النزلات المعوية

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