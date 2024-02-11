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لوجبة إفطار صحية.. "تجمُّع الرياض الصحي الأول" ينصح بتجنُّب هذه الأمور

حثَّ على التقليل من المعجنات والابتعاد عن المسكنات والأطعمة الدسمة والدهنية