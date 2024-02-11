لوجبة إفطار صحية.. "تجمُّع الرياض الصحي الأول" ينصح بتجنُّب هذه الأمور

حياتنا
لوجبة إفطار صحية.. "تجمُّع الرياض الصحي الأول" ينصح بتجنُّب هذه الأمور
حثَّ على التقليل من المعجنات والابتعاد عن المسكنات والأطعمة الدسمة والدهنية
نصح تجمُّع الرياض الصحي الأول، بضرورة الحرص على تناول وجبة إفطار صحية واختيارها بعناية.
وقال التجمُّع في إنفوجرافيك نشره اليوم، إن وجبة الإفطار الصحية من أهم الوجبات ويجب اختيارها بعناية.
ولفت إلى أن التقليل من المعجنات والابتعاد عن المسكنات وتجنُّب الأطعمة الدسمة والدهنية، ضرورة لوجبة إفطار صحية.
وكانت وزارة الصحة قد نصحت -في وقتٍ سابقٍ- بضرورة الاهتمام بجودة وجبة الإفطار وتوازنها؛ لرفع طاقة الجسم ومستوى التركيز.
وأوضح حساب "عش بصحة"؛ المنصة التوعوية الرئيسة لوزارة الصحة، أن وجبة الإفطار المتوازنة تزيد من تركيزك، وترفع مستوى طاقتك.